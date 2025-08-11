ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi İçin Hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 27 Ağustos'ta Finlandiya'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalıştı.
İdman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
ABB FOMGET karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı.
