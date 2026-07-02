ABD, Bosna Hersek\'i 2-0 Geçti

AMERİKA Birleşik Devletleri, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ev sahiplerinden ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 45'inci dakikada Balogun'un golüyle öne geçti ve devre ABD'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Balogun 64'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 82'nci dakikada Tillman, attığı frikik golüyle skoru belirledi: 2-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ABD, Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Belçika eşleşti.