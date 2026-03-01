ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı Dünya Kupası'nı da vurdu! Turnuvadan çekiliyorlar - Son Dakika
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı Dünya Kupası'nı da vurdu! Turnuvadan çekiliyorlar

ABD ve İsrail\'in İran\'a saldırısı Dünya Kupası\'nı da vurdu! Turnuvadan çekiliyorlar
01.03.2026 16:58
İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, İsrail ve ABD ile devam eden çatışmalar nedeniyle haziran ayında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmalarının pek olası görünmediğini ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken, haziran ayında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

DÜNYA KUPALARINA KATILMAMA İHTİMALLERİ YÜKSEK

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunarak, devam eden çatışmalar nedeniyle haziran ayında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmalarını pek olası görmediği ifade etti. İran'da liglerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını belirten Mehdi Taç, "Bugün yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla birlikte, Dünya Kupası'na umutla bakmamız pek mümkün görünmüyor ancak bu konuda karar verecek olanlar sporun yöneticileridir." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN 3 MAÇI DA ABD'DE

2026 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda bulunan İran, grubundaki rakipleri Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile maçlarını ABD'de oynayacak. Öte yandan İran ve ABD'nin gruplarından çıkmaları durumunda oluşacak sıraya göre son 32 turunda birbirlerine rakip olma ihtimalleri de bulunuyor.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE?

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

