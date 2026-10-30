Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men cezası Tahkim Kurulu'nda onandı - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men cezası Tahkim Kurulu'nda onandı

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasına yapılan itirazı reddetti. Kurul, Fenerbahçe müsabakasındaki kavga eylemi nedeniyle verilen cezada isabetsizlik bulunmadığına hükmederek kararı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuAbdülkerim BardakcıFenerbahçeGüncelKavgaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men cezası Tahkim Kurulu'nda onandı - Son Dakika
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