Abdullah Avcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdullah Avcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Abdullah Avcı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Avcı, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçimlerini yaptı. Avcı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olduğu anı yansıtan bir fotoğrafı 'Spor' kategorisinde seçti. 'Deprem: Umut' kategorisinde madencilerin fotoğrafını, 'Gazze: Kanıt' kategorisinde ise Sema bebek'in kurtarılma anını gösteren bir fotoğrafı tercih etti. Avcı, 'Çevre-Yaşam' kategorisinde ise Karadeniz'de besicilerin yayla yolculuğunu konu alan bir fotoğrafa oy verdi. Avcı, AA'nın bu oylamasına 6-7 yıldır katıldığını ve güzel fotoğrafların hatırlanmasını desteklediğini belirtti.

22.02.2024 18:15  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Avcı, "Spor" kategorisinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu anların sevincini yansıtan, Dursun Aydemir'e ait "Dünyanın Sultanları" adlı kareyi seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafını oylayan Avcı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise tercihini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yıkılan evin enkazı altında kalan 6 aylık Sema el-Vadiye isimli bebeğin kurtarılması sırasında Ali Jadallah'ın çektiği "Sema bebek" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Avcı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın Karadeniz'de besicilerin şenlik havasında geçen yayla yolculuğunu konu alan "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Zaman Yolculuğu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Abdullah Avcı, 6-7 yıldır AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını belirterek, "Bence bütün kategorilerde tekrar hatırlamak ve görmek çok güzel. Anadolu Ajansı bunu senelerdir çok güzel yapıyor, biz de buna destek olmaya çalışıyoruz. Umarım her sene güzel olayların olduğu, iyi şeylerle anımsanan fotoğrafları daha fazla çekeriz." dedi.

Geçen yıl "Spor" kategorisinde Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının yer aldığı fotoğrafın birinci olduğuna değinen Avcı, şunları söyledi:

"Kendimiz de bazen hatırlanmak istiyoruz. Bazen önümüze çıkıyor, geçenlerde belgeselde olduğu gibi. Trabzonspor gibi bir kulübün tarihinde olmak bizim için çok önemli ve değerli. Her şeyden evvel iyi hissettiriyor. O şampiyonlukta her yerde bulunmak bizi son derece mutlu etti. O fotoğrafın içerisinde, köşesinde bir yerde olmak bizi mutlu etti. Trabzonspor olarak orada olmak son derece önemli. Bunu bir daha en iyi şekilde güzel fotoğraflarla güzel anılarla nasıl Trabzonspor taraftarı harika bir şekilde kutladı, umarım tekrarını yaparız."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Voleybol, Deprem, Gazze, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement