Abdullah Avcı: Horonu el ele beraber oynayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, defans yapsınlar. Özellikle yerel oyuncularımız düştüklerinde onları kaldırsınlar. Horonu el ele beraber oynayacağız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrası basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Avcı, gerçekleştirilen sohbet toplantısında, pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK ile sahalarında oynayacakları maç öncesi taraftarlara da çağrıda bulundu. Bugüne kadar ki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirten Avcı, "Takım golü yiyor, formasyona devam ediyor. Atıyor, devam ediyor. Bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ BİZİMLE SAVUNMA VE HÜCUM YAPACAK"Avcı, Gaziantep FK maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum yapacak. Tatlı baskıyı rakibe yapacak. Taraftar bunu başarıyor. Horonu beraber, el ele oynayacağız. Maçta golü yedik mi devam ediyoruz, yanında ki düşüyor, kaldırıyor. Arkadaşı hata yapıyor, diğeri kaldırıyor. Ben bunu istiyorum ve onlar da yapıyor. Taraftarların da gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz.""BURANIN SORUMLULUĞU VE DUYGUSU ÇOK FAZLA"Avcı, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Anlarda neler yapabiliriz? Ben anında daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz ona odaklanıyorum. Bugün bu güncel oyunu geliştirmeye ve kazanabilmeye odaklanıyorum. Taraftarlarımızdan bütün tribünleri doldurmalarını istiyorum. Bizimle beraber oynayacaklar. Böylece hücumda da coşkulu olabiliriz.""SON DAKİKAYA KADAR PES ETMEYEN BİR TRABZONSPOR VAR"Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini de belirterek, "Taraftar bizim için güç. Bu gücü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için izlenebilen, keyif alan, veren bir takım Trabzonspor. Hepsinden önemlisi, son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız" ifadelerini kullandı."UMARIM UZUN YILLAR BURADA OLURUZ"Bu arada sohbet toplantısında Türkiye Spor Yazarları Denerği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor'da bir yılını dolduran Abdullah Avcı'ya pasta kestirdi. Avcı, "Umarım bu sayıyı daha da devam ettiririz ve uzun yıllar burada oluruz" dedi.