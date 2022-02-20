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Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attık" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attık"

20.02.2022 18:58
Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Alanya galibiyetinin ardından, şampiyonluk yarışında büyük bir adım daha attıklarını belirterek, "Her seferinde daha fazlasını isteyerek, daha fazla galibiyet alarak, daha iyi oyunlar oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Alanya galibiyetinin ardından, şampiyonluk yarışında büyük bir adım daha attıklarını belirterek, "Her seferinde daha fazlasını isteyerek, daha fazla galibiyet alarak, daha iyi oyunlar oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Alanyaspor'u 4-0'la geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Farklı bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten deneyimli teknik adam, Alanyaspor'un kadrosu, transferleri, sattığı oyuncular ve oyun kültürüyle ligin yukarısını zorlayan farklı formasyondaki bir takım olduğunu söyledi. Maç öncesi rakibe iyi çalıştıklarını aktaran Avcı, "Bütün planlarımız, üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağız, kenar oyuncularıyla baskı yapıp, özellikle merkeze yönlendirip orada şiddetli baskı yapmaktı. Bundan dolayı oyunun başında gol ve goller bulduk. Bazen planlar yaparsın, sahada çalışırsın ama karşılığını alamazsın. Ama bugün karşılığını aldık. Üç bölgeyi de savunma anlamında santim santim çalıştık. Bazen skor alırsın, oyun seni memnun etmez ama bugün hem skor hem de çalıştıklarımızın karşılığını almak daha mutlu etti. Bugün direkt oyunu tercih ettik ve bundan da gol bulduk. Bugün sahanın bütününde harika bir Trabzonspor vardı. Rakibi hiç devreye sokmadık. 4 tane attık, 4 tane de net kaçırdık" dedi.

"Büyük bir adım daha attık"

Galibiyeti Trabzon taraftarına armağan eden Avcı, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, Alanyaspor iyi bir takım, onlara başarılar diliyorum. Büyük bir adım daha attık. Her seferinde daha fazlasını isteyerek, daha fazla galibiyet alarak, daha iyi oyunlar oynayarak, daha şiddetli koşular yaparak, daha iyi savunma yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Hamsik için risk almak istemedik"

Marek Hamsik'in durumuyla ilgili soruya da cevap veren Avcı, "Sakatlığı aynı yer ama daha iyi durumda. En ufak bir risk almak istemedik. 32 gün tedavisi daha vardı. Hem tedavisi hem de ailesinin yanına gitmesi için izin verdik. Pazartesi takımla beraber olacak. Cuma günü olur olmazı tam net bilmiyorum. Büyük ihtimalle hafta sonu olmasa bile bir sonrasında bizle beraber olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attık' - Son Dakika Spor


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