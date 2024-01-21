Abdullah Avcı: Sonucu telefi etmek için çalışacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, aldıkları sonucu telefi etmek için çalışacaklarını belirterek, yarından itibaren kafalarını kaldırıp çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Avcı, Bakasetas'ın ise takımdan ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, ilk yarıda yedikleri gole rağmen dengeli bir oyun olduğunu belirterek, "İlk yarı yediğimiz golle birlikte dengede giden bir oyun vardı. 60 dakikada Bakasetas'ı oyuna alacaktık, orada ikinci golü yedik. Çok basit kayıplarla özellikle kompakt olmadığımız sürece bizim savunma bireysel performansı çok net ortaya çıkıyor. Bugün baktığımız 2, 3 ve 4. goller ayağımızdan kaçırdığımız çok basit toplarla rakip geniş alanlar buldu. Daha yakın daha iyi temasların olması gerekiyor. İyi olmadı, oyunun içinde inişler-çıkışlar var. Mağlubiyetler olabilir ama böyle bir skorun olmaması gerekiyor. Hayat devam ediyor, bunu telefi etmek hem oyuncu gurubunun hem de bizim elimizde olan bir şey. Dört gün sonra bir maçımız daha var. Buradan çıkıp bizim gerçekçi oyuna dönmemiz gerekiyor. Bizim ulaşılabilir hedefimizi daha önceden de açıkladık. Avrupa kupalarına gitmek, üçüncülük hedefi bizim için ulaşılabilir hedef olduğunu söylemiştik. Bugün itibarıyla baktığında, şık olmasa da yakışmasa da skor ve oyun üçüncülük hedefi devam ediyor. Buradan kafamızı kaldırıp, hedefi en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan bu anlamda özür diliyoruz. Herkes üzüntülü, biz de üzüntülüyüz. Kafamızı kaldırıp yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Abdulkadir Ömür, Umut Bozok ve Bakasetas konusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdan ayrılan Bakasetas ve takımdan ayrı çalışan Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok konusunda ise şanları söyledi:

"Bakasetas transferi bugün itibarıyla gerçekleşti. Yaptığı hizmetlerden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Önemli duygular yaşadık. Bundan sonraki yaşantısında ona başarılar diliyorum. Abdulkadir Ömür, bu kulübün akademisinde yetişmiş ve milli takımlara da oynamış bir oyuncu. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir, bunu anlayışla karşılayabiliriz. Ömür de bence bu süreçte bunu yaşıyor. Bazen başka yerde bulunmak, bazen soru-cevap yapmak, fikir alışverişi yapmak, onun toparlanacağı bir durumu oluşturmak için yönetimle birlikte, başkanımızla birlikte verdiğimiz bir karar aslında. Abdulkadir Ömür'ü nasıl kazanabiliriz, oyuncu kaybetmek, insan kaybetmek çok kolay, verilen kararlar Ömür'ü kazanmak için verilen kararlardır. Sevmeye devam edeceğiz. Kadro dışı kelimesi benim için doğru bir kelime değil. Umut Bozok benim dönemimde alınan bir oyuncu. Oyuncu ayrılmak isteyebilir. Profesyonel yaşamda bunlar olabilir ama ayrılana kadar görevini yapmaları gerekiyor. Sağlıkla ilgili bir şey olmadığını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. Gidecekse de kulübün menfaatleri doğrultusunda bu ayrılığın olması lazım. Bu konularla ilgili yanlış anlaşılmalar da oluyor. Bizim başkanımızla ve yönetimimizle aldığımız bir karar ve yönetimle aramızda bir sıkıntımız yok. Çok iyi bir iletişim halindeyiz. Bizim dostluğumuz devam edecektir. Bizim ilişkimizi ne para ne sonuçlar ne de ayrılıklar bozabilir." - TRABZON