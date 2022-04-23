Abdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın" - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın"

23.04.2022 23:52

- Abdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın" Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün...

- Abdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın"

ADANA - Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.

Bordo-lacivertli ekip, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, Adana Demirspor'u tebrik ederek, "Uzun bir aradan sonra bu stadyuma ilk defa geldim. Adana Demirspor, futbolculuk döneminde karşılaştığım, kültürü ve tarihi olan bir kulüp. Saygıyı hak eden iyi bir kadroya sahip. Bugünkü atmosfer harikaydı. Stat çok güzel. Adana halkının bize gösterdiği sempati ve saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz maça çıkarken dışarıda 15 puan vardı ve biz bunun 4'üne taliptik. Şampiyon olmak için 4 puan lazımdı. Oynadığımız takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bir final maçı tadındaydı. Doğru zamanda golleri bulunca oyun 2-0'a geldi ve 3. golü bulduk. Adana Demirspor hiç oyundan kopmadı. Özellikle biz rakip geriye düşünce rakibimizin üstümüze gelmesiyle ceza sahasında aksiyon almamızı sağladık. Biz orada öndeki 2 oyuncumuzu kanattan merkez orta sahaya çektik. Sonunda bir final tadında bir maçı bitirdik. Sezon başlarken 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek istemiştim. Bugün bu beni son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

"1 puana ihtiyacımız var"

34 hafta boyunca oyun standartlarında çok iniş ve çıkış yaşamadıklarını aktaran Avcı, "Son 3 hafta beraberlikler yaşadık. Bunlar çok normal şeyler. Çünkü ligimizin kalitesi, oyuncu ve oyun kalitesi yükselmeye başlamıştır. Bugün itibariyle şampiyon olabilmek için 1 puana ihtiyacımız var. Çok önemli bir finali kazandık. Böyle maçları oynamak kolay değildir. Zaman daraldıkça oyuncunun gerginlikleri de artabiliyor. Onun için yakaladığımız ivme çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Herkesin statta olmasını istiyorum"

Tüm Trabzonspor taraftarlarını gelecek hafta oynayacakları Antalyaspor maçına davet eden Abdullah Avcı, "Hafta sonu itibariyle bu şöleni dünyanın her tarafındaki Trabzonspor taraftarına armağan ediyorum. Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız. İyi bir takıma, iyi bir futbol şehrinde oynadık. Onlara da Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Antalyaspor maçına iki türlü de hazırlanacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in oyun sistemi üzerine gelen bir soruya ise Avcı, "Nuri hoca benim oyuncumdu. Çok önemli işler yapıyor. 3'lü oynayan takımlara başka maçlarda kazandık. Nuri hoca son haftalarda 3'lüden 4'lüye döndü, bakacağız. Her iki türlü de maça hazırlanacağız. Bizim için taraftarımızın önünde coşkunun, duygunun, aklın, kalbin, teknik ve taktiğin olduğu bir müsabakaya çıkacağız" açıklamasını yaptı.

Abdullah Avcı: Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın
Abdullah Avcı: Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın
Abdullah Avcı: Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın
Abdullah Avcı: Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın

YORUMLAR
500
Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı SPOR Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu resmetti SPOR Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu resmetti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın' - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 00:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı: "Taraftarlarımız sandıklardaki tüm Trabzonspor bayraklarını çıkartsın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement