Abdullah Avcı: Umarım sadece sahanın konuşulduğu bir oyun olur

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı için morallerin yerinde olduğunu ve iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Umarım sadece sahanın konuşulduğu, hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili taraftarları her zaman maça beklediklerini dile getiren Avcı, "Trabzonspor taraftarı takımına pozitif destek verdiğinde her zaman fark oluşturmuştur. Onun için bu desteklerini sonuna kadar bekliyoruz. Şu anki bütün hedeflerimizin içerisindeyiz. Trabzonspor ile Fenerbahçe, bu ülkenin en önemli domino takımları. Bu zamana kadar birçok müsabaka oynadılar ve bundan sonra da oynayacaklar. Ne bir başlangıç ne bir son. Onun için taraftarlarımız takımlarını ne zaman pozitif destek verdiyse, oyunun içinde kaldıysa bu enerjilerini bize verip sonuna kadar takımlarını desteklediklerinde bunun karşılığını aldık. Ben sadece onlardan bunu rica ediyorum. Topun oyunda daha fazla kaldığı, oyun formasyonlarının konuşulduğu ve oyuncu performanslarının konuşulduğu bir müsabaka bütün arzumuz, isteğimiz. Bu şekilde de keyifli, enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.
"Bizim enerjimiz yüksek"
Fenerbahçe maçına detaylı bir şekilde hazırlandıklarını kaydeden Abdullah Avcı, "Oyunun sadece bir yönlü değil iki yönü de oynanıyor. Bunu oyuncu profilleri, takımın formasyonları belirliyor. Artık oyunun için formasyonlar değişiyor. O kadar hızlı ve değişen bir oyun var. Onun için Trabzonspor büyük bir takım. Savunmasını da, hücumunu da yapacak. Duran topta ve taçta ne yapacağını bilecek. Buna detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Trabzonspor her zaman bu tür oyunları iyi oynamıştır. Bizim enerjimiz yüksek. Moralimiz yerinde, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umarım sadece sahanın konuşulduğu, hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur" diye konuştu.
"Sadece sahanın ve oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak"
Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında pratik çalışmaların iki gün içerisinde yapılacağının altını çizen Avcı, "Daha takımla toplantı yapmadım geçen haftanın geri bildirim toplantısını yaptık. Rakiple ilgili toplantıyı yarın ve ya ertesi gün. Savunma ve hücum olarak ikiye böldük. Pratik çalışmaları iki gün içerisinde yapacağız. Takımda bu maça hazırlanmada yüksek konsantrasyon zaten var. Sadece sahanın ve oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarını açık bir şekilde gerçekleşirken, sakatlıkları bulunan Thomas Meunier ve Paul Onuachu antrenmana katılmadı. Bordo-mavililer düz koşu ve ısınma ile başlayan antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Abdullah Avcı: Umarım sadece sahanın konuşulduğu bir oyun olur - Son Dakika
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, isinma hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çift kale maç yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.
Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına ilişkin olarak, 'Sadece sahanın içinde, oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak.' dedi. Avcı, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, taraftarlardan pozitif destek vermelerini istedi. Avcı, karşılaşmanın sadece futbolun konuşulduğu bir müsabaka olmasını dileyerek, takımın iyi bir şekilde hazırlandığını ve keyifli bir maç olmasını umduğunu söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da kabul etmesi halinde 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesinin doğru olacağını düşündüklerini söyledi. Koç ayrıca FETÖ ile mücadelede Galatasaray'ı er meydanına çıkmaya çağırdı ve Türk futbolunda yaşanan manipülasyonlara dikkat çekti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif müsabakaların yanı sıra saha dışı etkenlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray Kulübü'nde kazanmak için her şeyin mubah olduğu kültür haline gelmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?