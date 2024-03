Abdullah Avcı: Umarım sadece sahanın konuşulduğu bir oyun olur

Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı için morallerin yerinde olduğunu ve iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Umarım sadece sahanın konuşulduğu, hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili taraftarları her zaman maça beklediklerini dile getiren Avcı, "Trabzonspor taraftarı takımına pozitif destek verdiğinde her zaman fark oluşturmuştur. Onun için bu desteklerini sonuna kadar bekliyoruz. Şu anki bütün hedeflerimizin içerisindeyiz. Trabzonspor ile Fenerbahçe, bu ülkenin en önemli domino takımları. Bu zamana kadar birçok müsabaka oynadılar ve bundan sonra da oynayacaklar. Ne bir başlangıç ne bir son. Onun için taraftarlarımız takımlarını ne zaman pozitif destek verdiyse, oyunun içinde kaldıysa bu enerjilerini bize verip sonuna kadar takımlarını desteklediklerinde bunun karşılığını aldık. Ben sadece onlardan bunu rica ediyorum. Topun oyunda daha fazla kaldığı, oyun formasyonlarının konuşulduğu ve oyuncu performanslarının konuşulduğu bir müsabaka bütün arzumuz, isteğimiz. Bu şekilde de keyifli, enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim enerjimiz yüksek"

Fenerbahçe maçına detaylı bir şekilde hazırlandıklarını kaydeden Abdullah Avcı, "Oyunun sadece bir yönlü değil iki yönü de oynanıyor. Bunu oyuncu profilleri, takımın formasyonları belirliyor. Artık oyunun için formasyonlar değişiyor. O kadar hızlı ve değişen bir oyun var. Onun için Trabzonspor büyük bir takım. Savunmasını da, hücumunu da yapacak. Duran topta ve taçta ne yapacağını bilecek. Buna detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Trabzonspor her zaman bu tür oyunları iyi oynamıştır. Bizim enerjimiz yüksek. Moralimiz yerinde, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umarım sadece sahanın konuşulduğu, hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur" diye konuştu.

"Sadece sahanın ve oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak"

Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında pratik çalışmaların iki gün içerisinde yapılacağının altını çizen Avcı, "Daha takımla toplantı yapmadım geçen haftanın geri bildirim toplantısını yaptık. Rakiple ilgili toplantıyı yarın ve ya ertesi gün. Savunma ve hücum olarak ikiye böldük. Pratik çalışmaları iki gün içerisinde yapacağız. Takımda bu maça hazırlanmada yüksek konsantrasyon zaten var. Sadece sahanın ve oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarını açık bir şekilde gerçekleşirken, sakatlıkları bulunan Thomas Meunier ve Paul Onuachu antrenmana katılmadı. Bordo-mavililer düz koşu ve ısınma ile başlayan antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. - TRABZON