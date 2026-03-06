Abdullah Kayapınar\'dan Tiflis\'te İki Altın

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Abdullah, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyondaki 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Toplam sıralamada da zirvede yer alan Abdullah, bir altın madalya daha elde etti.

Bu sonuçla Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 9'a (6 altın, 3 bronz) çıktı.