Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt! - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!

08.04.2022 22:58

İstanbul Valiliği, sarı-kırmızılı kulübe dava açtı. Sarı-kırmızılı kulübü Valiliğe şikayet ettiği iddia edilen Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından "Mantık dışı" ifadelerini kullandığı bir açıklamada bulundu.

Başkanlık seçimine giden Galatasaray'da ortalık karıştı. Sarı-kırmızılı kulübü Valiliğe şikayet ettiği iddia edilen Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından "Mantık dışı" ifadelerini kullandığı bir açıklamada bulundu.

"İŞLEMİN KİMİN BAŞVURUSUYLA YAPILDIĞININ AÇIKLANMASINI TALEP EDİYORUM"

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekler elbet ortaya çıkar. Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır. Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum" dedi.

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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak'tan 'şikayet' iddialarına sert yanıt! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt! - Son Dakika
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