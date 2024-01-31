Aboubakar\'ın sakatlık seviyesi açıklandı

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Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası hazırlık sürecinde Kamerun Milli Takımı kampında uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar'ın, Türkiye döndükten sonra yapılan kontrollerinde sakatlık seviyesinin 'Biseps femoris evre 2 B strain' olarak değerlendirildiğini ve tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten, Vincent Aboubakar'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşılan bilgilendirmede, "Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL