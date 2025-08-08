ABP\'nin ATFF Ziyareti: İş Birliği Protokolü İmzalandı

ANADOLU Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Federasyonun Stuttgart'taki merkezinde gerçekleşen buluşmada Bedri Yalçın ve beraberindeki heyet, ATFF'nin Avrupa'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede ATFF Başkanı Ayhan Yıldız ve teknik direktör Erol Koloğlu hazır bulundu. Yalçın, Avrupa'da yetişen Türk futbolcuların Türkiye Milli Takımı'na kazandırılmasının önemine değinirken, geçmişte Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin gibi isimlerin Avrupa altyapısından çıktığını hatırlattı.

Ayhan Yıldız ise federasyonun 12 ve 14 yaş altyapı takımlarıyla yaptığı çalışmaları anlattı. Antalya'daki futbol turizmi ve kış kamplarının gelişiminde kendisinin büyük katkısı olduğunu ifade eden Yıldız'a, Yalçın da bu katkıyı takdirle karşıladığını söyledi.

Ziyaret sırasında taraflar arasında gönüllü bir iş birliği protokolü imzalandı. ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, Avrupa'dan gelen genç yeteneklerin Türkiye'de kamp yapması, seçmelere katılması ve turnuvalarda boy göstermesi konusunda her türlü desteği vereceğini belirtti. Özellikle kamp otelleri konusunda sponsorluk ve lojistik destek sağlama sözü verdi.

Ziyaret sonunda karşılıklı plaket takdim edilirken, Bedri Yalçın ATFF'nin onursal üyeleri arasına katıldı. Görüşme sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, "Sayın Bedri Yalçın'ın hem spora hem de gençliğe verdiği destek bizi onurlandırdı. Kendisine federasyonumuz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Bedri Yalçın ise yaptığı konuşmada "Ayhan Yıldız Artvin Arhavi doğumlu. Vatan sevgisiyle yürüttüğü çalışmalarla adını yurtdışında duyurmayı başaran bir isim. yurt dışındaki başarılı sporcuları Türkiye'ye kazandırma yolunda önemli adımlar atmış bir isim. Gençlere futbolu sevdiren, sporun birleştirici gücünü yaymaya çalışan ve anlatılması güç güzel özelliklerle donanmış bir gönül insanı. Gençleri kötü alışkanlıklar yerine spora kazandırıyor.

Türkiye'yi, bayrağımızı, kültürümüzü ve insanımızın sıcaklığını gururla taşıyor. Kendisi tebrik ediyorum ve kutluyorum" açıklamasında bulundu.