ABP'nin ATFF Ziyareti: İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

ABP'nin ATFF Ziyareti: İş Birliği Protokolü İmzalandı

ABP\'nin ATFF Ziyareti: İş Birliği Protokolü İmzalandı
08.08.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bedri Yalçın, ATFF ile genç futbolcuların desteklenmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

ANADOLU Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Federasyonun Stuttgart'taki merkezinde gerçekleşen buluşmada Bedri Yalçın ve beraberindeki heyet, ATFF'nin Avrupa'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede ATFF Başkanı Ayhan Yıldız ve teknik direktör Erol Koloğlu hazır bulundu. Yalçın, Avrupa'da yetişen Türk futbolcuların Türkiye Milli Takımı'na kazandırılmasının önemine değinirken, geçmişte Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin gibi isimlerin Avrupa altyapısından çıktığını hatırlattı.

Ayhan Yıldız ise federasyonun 12 ve 14 yaş altyapı takımlarıyla yaptığı çalışmaları anlattı. Antalya'daki futbol turizmi ve kış kamplarının gelişiminde kendisinin büyük katkısı olduğunu ifade eden Yıldız'a, Yalçın da bu katkıyı takdirle karşıladığını söyledi.

Ziyaret sırasında taraflar arasında gönüllü bir iş birliği protokolü imzalandı. ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, Avrupa'dan gelen genç yeteneklerin Türkiye'de kamp yapması, seçmelere katılması ve turnuvalarda boy göstermesi konusunda her türlü desteği vereceğini belirtti. Özellikle kamp otelleri konusunda sponsorluk ve lojistik destek sağlama sözü verdi.

Ziyaret sonunda karşılıklı plaket takdim edilirken, Bedri Yalçın ATFF'nin onursal üyeleri arasına katıldı. Görüşme sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, "Sayın Bedri Yalçın'ın hem spora hem de gençliğe verdiği destek bizi onurlandırdı. Kendisine federasyonumuz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Bedri Yalçın ise yaptığı konuşmada "Ayhan Yıldız Artvin Arhavi doğumlu. Vatan sevgisiyle yürüttüğü çalışmalarla adını yurtdışında duyurmayı başaran bir isim. yurt dışındaki başarılı sporcuları Türkiye'ye kazandırma yolunda önemli adımlar atmış bir isim. Gençlere futbolu sevdiren, sporun birleştirici gücünü yaymaya çalışan ve anlatılması güç güzel özelliklerle donanmış bir gönül insanı. Gençleri kötü alışkanlıklar yerine spora kazandırıyor.

Türkiye'yi, bayrağımızı, kültürümüzü ve insanımızın sıcaklığını gururla taşıyor. Kendisi tebrik ediyorum ve kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Bedri Yalçın, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABP'nin ATFF Ziyareti: İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:00:10. #7.12#
SON DAKİKA: ABP'nin ATFF Ziyareti: İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.