Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin golcüsüne kanca! Planları bozdu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin golcüsüne kanca! Planları bozdu

07.12.2022 19:31

Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun, Hull City'nin radarına girdi. Joao Pedro'nun sakatlığıyla kıymete binen 31 yaşındaki golcünün tercihi sarı-lacivertlileri etkileyebilir.

Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City'nin Serdar Dursun için nabız yokladığı iddia edildi. Akşam'daki habere göre Hull City, Serdar Dursun'u radarına aldı. Serdar'ın Almanya'ya dönme planı olduğu konuşulurken Hull City'nin gösterdiği ilgi futbolcunun planlarını değiştirebilir.

Acun Ilıcalı planları bozdu! Fenerbahçe'nin golcüsüne kanca

FENERBAHÇE'DE FORVET ARIŞIYI VAR

Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcunun 3 ay sonra dönmesi bekleniyor. Forvet transferinin yapılması gündemdeyken Serdar'ın ayrılma ihtimali planları değiştirebilir.

Acun Ilıcalı planları bozdu! Fenerbahçe'nin golcüsüne kanca

YEDEK KALDI

Geçen sezon takımın önemli parçalarından olan Serdar, Jesus'un gelişiyle kulübeye hapsoldu. Tecrübeli golcünün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Kaynak: Diğer
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Serdar Dursun, Fenerbahçe, Joao Pedro, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin golcüsüne kanca! Planları bozdu - Son Dakika

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