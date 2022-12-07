Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City'nin Serdar Dursun için nabız yokladığı iddia edildi. Akşam'daki habere göre Hull City, Serdar Dursun'u radarına aldı. Serdar'ın Almanya'ya dönme planı olduğu konuşulurken Hull City'nin gösterdiği ilgi futbolcunun planlarını değiştirebilir.
Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcunun 3 ay sonra dönmesi bekleniyor. Forvet transferinin yapılması gündemdeyken Serdar'ın ayrılma ihtimali planları değiştirebilir.
Geçen sezon takımın önemli parçalarından olan Serdar, Jesus'un gelişiyle kulübeye hapsoldu. Tecrübeli golcünün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin golcüsüne kanca! Planları bozdu - Son Dakika