Fenerbahçe 'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Hull City 'nin Serdar Dursun için nabız yokladığı iddia edildi. Akşam'daki habere göre Hull City, Serdar Dursun'u radarına aldı. Serdar'ın Almanya 'ya dönme planı olduğu konuşulurken Hull City'nin gösterdiği ilgi futbolcunun planlarını değiştirebilir.

Kaynak: Diğer

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Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'nin golcüsüne kanca! Planları bozdu - Son Dakika

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