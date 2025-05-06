Acun Ilıcalı\'dan gece yarısında paylaşım: Teknik direktör değişimi...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gece yarısı saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Acun Ilıcalı, son günlerde çıkan yeni teknik direktör isimlerinin gerçek olmadığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.

Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.

Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim."

SERGEN YALÇIN VE EMRE BELÖZOĞLU İDDİALARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı ya da Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirmek istediği iddia edilmişti.