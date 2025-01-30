Acun Ilıcalı'dan Minik Taraftara Unutulmaz Sürpriz

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, minik sarı-lacivertli taraftara unutulmaz bir sürpriz yaptı. Bir süre önce, minik çocuğa Amrabat formasını verme sözü veren Acun Ilıcalı sözünü tuttu. Hem minik taraftarı hem de ailesini ofisinde ağırlayan Ilıcalı küçük çocuğa hayalindeki formayı teslim etti.

Acun Ilıcalı'nın ofisinde minik taraftarı ve ailesini misafir ettiği sırada, aniden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sofiane Amrabat içeri girdi. Küçük çocuk, futbolcuyu karşısında görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Amrabat ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan minik taraftar, büyük bir heyecanla futbolcuyla sohbet etti. Acun Ilıcalı'nın bu büyük sürpriziyle minik taraftarın hayalleri gerçek oldu. - İSTANBUL