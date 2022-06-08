Yeni sezona Premier Lig'e çıkma iddiasıyla başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Fenerbahçe'den yapacağı transferlerle güçlendirecek. Allahyar ve Ozan Tufan'ı renklerine bağlamaya çok yakalaşan İngiliz ekibinin bu transferler için ödeyeceği para ortaya çıktı.
Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, Hull City, Hatayspor ile sözleşmesi biten Adama Traore dışında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştı. Yine Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Haberin detayında Hull'un Allahyar için 2.5 milyon euro, Ozan Tufan için 5 milyon euro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Ozan Tufan'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulandı.
Hull'un Adama Traore ve Ozan Tufan dışında Fulham ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye de teklif yaptığı yazıldı. Jean Michael Seri'nin geçen sezon Championship'te oynadığı performans etkilenen Hull Cityli yetkililerin, transfer tekliflerini ilettiği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek - Son Dakika