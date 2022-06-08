Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek

08.06.2022 22:05

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, kadrosuna Allahyar ve Ozan Tufan'ı katmak istiyor. Ilıcalı'nın transfer için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. İngiliz ekibinin Allahyar için 2.5 milyon euro, Ozan Tufan için ise 5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Yeni sezona Premier Lig'e çıkma iddiasıyla başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu Fenerbahçe'den yapacağı transferlerle güçlendirecek. Allahyar ve Ozan Tufan'ı renklerine bağlamaya çok yakalaşan İngiliz ekibinin bu transferler için ödeyeceği para ortaya çıktı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, Hull City, Hatayspor ile sözleşmesi biten Adama Traore dışında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştı. Yine Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

OZAN TUFAN'IN SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK OLACAK

Haberin detayında Hull'un Allahyar için 2.5 milyon euro, Ozan Tufan için 5 milyon euro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Ozan Tufan'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulandı.

SERI'YE DE TEKLİF YAPILDI

Hull'un Adama Traore ve Ozan Tufan dışında Fulham ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye de teklif yaptığı yazıldı. Jean Michael Seri'nin geçen sezon Championship'te oynadığı performans etkilenen Hull Cityli yetkililerin, transfer tekliflerini ilettiği kaydedildi.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek - Son Dakika


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