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Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi

06.10.2021 14:06

Başakşehir'de teknik adamlık koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'na yakın dostu Acun Ilıcalı'dan duygulandıran bir mesaj geldi. Ilıcalı, "Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Futbolcuyken yazdığın tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" sözleriyle yakın dostuna destek oldu.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Başakşehir'in hocası olan Emre Belözoğlu'nu duygusal mesajla kutladı. Ilıcalı, futbol camiasında en yakın isimlerden biri olan Belözoğlu için Instagram'danbir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

"ŞÜPHEM YOK"

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu için "Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Türk futbolunun çok önemli bir değerisin, futbolcuyken yazdığı tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi

Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi - Son Dakika
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