İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo için harekete geçmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Ada ekibi, sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katabilir.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre bu sezon takım savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan Hull City, 6 numara transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin yüksek maliyeti ve yetersiz performansı nedeniyle kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'ya kancayı takan Acun Ilıcalı'nın takımı bu transferi yeni sezonda bitirebilir.
2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerle toplam 89 maça çıkarken 5 gol-3 asist başarısı gösterdi. Bu maçlarda 2 sarı kart gören deneyimli futbolcunun hiç kırmızı kartı bulunmuyor.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu - Son Dakika Spor