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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu

10.02.2022 18:03

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Allahyar'dan sonra Fenerbahçeli bir başka futbolcu Luiz Gustavo'ya da kancayı taktı. Takımın savunma yönünü güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin yüksek maliyeti ve yetersiz performansı nedeniyle elden çıkarmaya çalıştığı deneyimli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo için harekete geçmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Ada ekibi, sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katabilir.

HULL CITY SAVUNMADA SIKINTI YAŞIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre bu sezon takım savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan Hull City, 6 numara transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin yüksek maliyeti ve yetersiz performansı nedeniyle kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'ya kancayı takan Acun Ilıcalı'nın takımı bu transferi yeni sezonda bitirebilir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si küçük Fenerbahçe olacak! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu

LUIZ GUSTAVO, FENERBAHÇE FORMASINI 89 MAÇTA TERLETTİ

2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerle toplam 89 maça çıkarken 5 gol-3 asist başarısı gösterdi. Bu maçlarda 2 sarı kart gören deneyimli futbolcunun hiç kırmızı kartı bulunmuyor.

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Acun Ilıcalı, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu - Son Dakika
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