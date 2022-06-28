Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti

28.06.2022 19:40

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına başladı. Jean Micheal Seri ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, şimdi de Lazio'dan Vedat Muriqi için harekete geçti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, eski Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi'i renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

REAL MALLORCA'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sporx'in Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre, İngiliz ekibinin, Ocak ayında da gündeme gelen Kosovalı forvet için bu kez ciddi bir transfer hamlesi yapabileceği aktarıldı. 28 yaşındaki forvetin Lazio'da istediği gibi bir dönem geçirememesine rağmen, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Real Mallorca'da kendisini yeniden ispat ettiği vurgulandı.

"ÇOK İYİ BİR FORVETE SAHİP OLACAĞIZ"

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda forvet transferi için risk almak istemediğini ve üst düzey bir transfer yapacaklarını söylemişti. Ilıcalı, "İki forvetimiz olacak, biri çok yüksek seviyede olacak ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü takımımız için en iyisini arıyoruz. Diğer pozisyonlarda risk almak daha kolay ama forvet pozisyonunda risk almak istemem. Eğer yanlış karar verirseniz kolay değil, bu yüzden çok emin olmalıyız. Çok iyi bir forvete sahip olacağımızı söyleyebilirim" sözlerini kullanmıştı.

LAZIO, MURİQİ'İ İSTEMİYOR

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Vedat Muriqi'in Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İtalyan ekibi, teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Muriqi'i kesin olarak takımdan göndermek istiyor. Vedat Muriqi'in adı transferde Türkiye'den de Galatasaray ile anılıyor.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti - Son Dakika


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