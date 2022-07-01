Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı. Hull City sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımla bu transferi açıkladı. Fenerbahçe Kulübü ise sosyal medya hesabından, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanarak bu transferi duyurdu.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Hull City, 27 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hull City'de oynayacak ilk Türk futbolcu olan Tufan, Süper Lig'de çıktığı 216 maçta 21 gol kaydetti. Milli takım formasını da 65 kez giyen orta saha oyuncusu 9 gole imza attı.