Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı

01.07.2022 16:17

Hull City, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ozan Tufan ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı. Hull City sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımla bu transferi açıkladı. Fenerbahçe Kulübü ise sosyal medya hesabından, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanarak bu transferi duyurdu.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Hull City, 27 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hull City'de oynayacak ilk Türk futbolcu olan Tufan, Süper Lig'de çıktığı 216 maçta 21 gol kaydetti. Milli takım formasını da 65 kez giyen orta saha oyuncusu 9 gole imza attı.

Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı - Son Dakika
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