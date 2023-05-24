Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

24.05.2023 16:55

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmek için kolları sıvadı. Ilıcalı'nın, Belözoğlu'nu teknik direktörlük koltuğuna getirerek yeni sezonda Premier Lig'e çıkma yolunda güçlü bir takım yaratmayı hedeflediği iddia edildi.

Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yol ayrımında. Deneyimli hocanın yeni adresi için bomba bir iddia gündeme geldi.

İNGİLTERE'DE ÇALIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ile çalışmak istiyor. 42 yaşındaki hocanın Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiltere'de çalışmaya hazırlandığı iddia edildi.

"HEDEFİM BAYRAĞIMIZI AVRUPA'DA TAŞIMAK"

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini her fırsatta belirten Belözoğlu daha önce verdiği bir röportajda, "Hedefim Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak ve bayrağımızı Avrupa'da taşımak." ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 79 maça çıktı. Deneyimli hoca, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 20 beraberlik alırken, maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.

YORUMLAR
500
İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor

Emre Belözoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
16:39 2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu
16:31 İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor
16:31 2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
16:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla sandık konusunda uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:20 Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi
16:09 Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması: Genel başkanlıktan istifa ettiği gün iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bıraktı
16:02 Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum
16:00 Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında Babacan'dan ilk açıklama geldi: Bir çelişki yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 16:56:19. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement