Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yol ayrımında. Deneyimli hocanın yeni adresi için bomba bir iddia gündeme geldi.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ile çalışmak istiyor. 42 yaşındaki hocanın Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiltere'de çalışmaya hazırlandığı iddia edildi.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini her fırsatta belirten Belözoğlu daha önce verdiği bir röportajda, "Hedefim Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak ve bayrağımızı Avrupa'da taşımak." ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 79 maça çıktı. Deneyimli hoca, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 20 beraberlik alırken, maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor - Son Dakika