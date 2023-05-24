Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

3 cesedin bulunmasıyla başlayan soruşturmada, korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı

Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yol ayrımında. Deneyimli hocanın yeni adresi için bomba bir iddia gündeme geldi.

İNGİLTERE'DE ÇALIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ile çalışmak istiyor. 42 yaşındaki hocanın Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiltere'de çalışmaya hazırlandığı iddia edildi.

"HEDEFİM BAYRAĞIMIZI AVRUPA'DA TAŞIMAK"

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini her fırsatta belirten Belözoğlu daha önce verdiği bir röportajda, "Hedefim Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak ve bayrağımızı Avrupa'da taşımak." ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 79 maça çıktı. Deneyimli hoca, bu karşılaşmalarda 42 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 20 beraberlik alırken, maç başına 1.85 puan ortalaması tutturdu.