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Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor - Son Dakika

Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor

20.01.2022 00:19

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, İngiltere'de Hull City kulübünü satın aldı. Acun Ilıcalı'nın satış işlemlerini tamamlamasının ardından kulüpte kendisine yönelik sevinç gösterisi yapıldı. İngilizler, kulübün yeni patronu Ilıcalı'ya nasıl sesleneceklerini de şimdiden belirledi. Buna göre Acun Ilıcalı ile İngiliz televizyoncu Simon Cowell'in ismini yan yana getiren İngilizler, Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell' diye sesleniyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, futbola olan sevgisini gerek Türkiye'de gerçekleştirdiği organizasyonlarda, gerekse katıldığı programlarda sık sık dile getiriyordu. Ilıcalı, medya sektöründen sonra futbol dünyasına da başkan olarak adım attı. İngiltere'nin Hull City kulübünü satın alan Ilıcalı, bugün işlemleri tamamladıktan sonra kulübe gitti. Ilıcalı, taraftarların sevgi gösteri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

LAKABI BİLE ŞİMDİDEN BELLİ

Acun Ilıcalı, İngilizlerle kısa sürede kaynaşmasının karşılığını da aldı. Buna göre ülkede sevdikleri isimlere lakap takmalarıyla bilinen İngilizler, Acun Ilıcalı'ya nasıl sesleneceklerini de şimdiden belirledi. Ilıcalı ile İngiliz televizyoncu Simon Cowell'in ismini yan yana getiren İngilizler, Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell' diye sesleniyor.

SİMON COWELL KİMDİR?

Simon Phillip Cowell, İngiliz A&R, televizyon yapımcısı, girişimci ve televizyon kişiliği olarak biliniyor. Cowell, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The X Factor, Pop Idol, American Idol ve Britain's Got Talent türü yetenek yarışmalarında jüri üyeliği yapmasıyla tanınıyor. Acun Ilıcalı da bu tarz programlar yapması nedeniyle Cowell ile benzerlik taşıyor.

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Acun Ilıcalı, Simon Cowell, Hull City, England, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor - Son Dakika
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