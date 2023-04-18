Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Jesse Lingard için harekete geçeceğini belirtti.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu renklerine bağlamak için oldukça istekli.
Jesse Lingard, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 20 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Ada basını yazdı! Fenerbahçe'den Jesse Lingard atağı - Son Dakika