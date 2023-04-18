Ada basını yazdı! Fenerbahçe'den Jesse Lingard atağı - Son Dakika
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Ada basını yazdı! Fenerbahçe'den Jesse Lingard atağı

18.04.2023 09:48

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertliler, Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard'ı transfer etmek istiyor. Haberlerde Fenerbahçe'nin, sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Jesse Lingard için harekete geçeceğini belirtti.

LINGARD'IN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu renklerine bağlamak için oldukça istekli.

LINGARD'IN KARNESİ

Jesse Lingard, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 20 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Ada basını yazdı! Fenerbahçe'den Jesse Lingard atağı - Son Dakika
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