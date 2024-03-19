Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda

Geniş Video İzle

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntülerin incelendiğini, mevzuatın gerekli cezaları öngördüğünü belirterek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un olduğunu ifade edip sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu duyurdu.

19.03.2024 12:22  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hafta sonu oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan olaylar hakkında soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Tunç, sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduklarını da ifade etti. Bakan Tunç, "Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda

"DÜŞMANLIĞA DÖNEN BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda

"YENİ DÜZENLEME GELİYOR"

İşte sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak spor alanı dışında yine sporu etkileyecek şekilde tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak basın yayın aracılığıyla. Tüm bunlar hepsi bu olay çerçevesi içerisinde kimin hangi fiili hangi kanun maddesine uyuyor? Bu soruşturmayı şu anda Cumhuriyet Savcılığı yapıyor. Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada bir de özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda. Bunu siyasete dahil etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete dahil etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?'Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda

"SUÇ İŞLENMİŞSE SORUŞTURULUR"

Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur. Şimdi oradaki detayla ilgili henüz bir detay maddeler, şu madde şu olacak demiyoruz. Acaba caydırıcılık açısından cezaların arttırılması gerekli mi, değil mi? Bunun çalışmasını yaptık. Tabii bu milletvekillerimizin takdirine sunacağımız husus. Şu fiiller bakımından şu olursa daha iyi olur diyeceğimiz bazı hususlar olabilir. Yani cezaların her maddede arttırılması değil de. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir takım talepleri oldu. İşte Sosyal medyadaki birtakım troll hesaplar, yasa dışı bahisler. Hepsi bunların içerisinde değerlendirilecek konu..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon\'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Yılmaz Tunç, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: kesinlikle önce cezalar açıklamalı trabzonspor 10-15 maç saha kapama cezası almalı bunu defalarca yaptılar ve tff onlara kıyak yapıp ceza vermedi milletin gözünün içine baka baka trabzonsporu kayırdılar ayrıca trabzonspor hiç bir istanbul kulübüne rakip olamaz onların derbisi ofspordur rizespordur bjk fb gs kasimpasa değildir 28 7 Yanıtla
  • mesut yuksel: Günaydın !! 25 1 Yanıtla
  • Emir Emir: SAYIN BAKAN,SAĞIR SULTAN BİLE DUYUYOR,BİLİYOR,FUTBOLDA BATAKLIĞI KURUTMADAN SİVRİSİNEKLER BİTMEZ.HERKESİN BİLDİĞİ 15 TEMMUZ DA PATLAK VERMİŞ,3 TEMMUZDAN ÇOK ÖNCESİNDE FUTBOL DÜNYASINA ÇÖREKLENMİŞ BİR YAPIYI TEMİZLEMEDEN OLMAZ.BASIN YAYINLARDA DUYUYORUZ BAZI SPPOR ADAMLARI BAĞIRIYOR DUYUN BU ÇAĞRILARI. 25 0 Yanıtla
  • Altan Gündoğan: Adalet bakanlığı adalet 18 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: SİZ ÖNCE, YAŞANAN BU OLAYLARA NE CEZA VERECEKSİNİZ ? O, GELECEK OLAN DA SONRA OLMASI MUHTEMEL ( BU OLAYLARA CAYDIRICI CEZA VERİLMEZ İSE) OLAYLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK. 11 0 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu: adalet bakanlığımı soruşturma bakanlığımı belli değil. 4 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Pasolig futbolda şiddetin önüne geçmek için çıkarılmıştı. Ama pasoligsiz adamlar maça giriyor. Yeni yapacağınız şeyler de bunun gibi olacak. 3 0 Yanıtla
  • güngör SAĞ: fenerbahçeyi çıkarın likten sorun biter tek sorun çıkartan takım ha birde şampiyon olamadıkça rakiplere saldıran bir takım daha öncede beşiktaşa sallıyordu şimdi galatasaraya yarın trabzona çekilsinler likten bakın sorun kalıyormu hakemlerimiz sağolsun yarışta tutmak için ellerinden geleni yaptılar hakemler içinde yasa çıksın hatalı karar verenler 2 alt lige düşsünler 1 yıl süper likte maç alamasınlar işte o zaman fener 10 yıl değil nice on yıllar şampiyon olamaz ne zamanki futbol oynamaya karar verirler sahaya odaklanırlar o zaman şampi olular 0 0 Yanıtla

13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
12:52 CHP lideri Özel’in “Gençler darbe yapsın teslim olurum“ çıkışına AK Parti’den sert tepki CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
13:07 Paşinyan: Azerbaycan’la anlaşamazsak savaş çıkabilir Paşinyan: Azerbaycan'la anlaşamazsak savaş çıkabilir
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
13:02 Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 14:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement