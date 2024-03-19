Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon\'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hafta sonu oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan olaylar hakkında soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Tunç, sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduklarını da ifade etti. Bakan Tunç, "Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;
"Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız" dedi.
Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı.
İşte sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak spor alanı dışında yine sporu etkileyecek şekilde tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak basın yayın aracılığıyla. Tüm bunlar hepsi bu olay çerçevesi içerisinde kimin hangi fiili hangi kanun maddesine uyuyor? Bu soruşturmayı şu anda Cumhuriyet Savcılığı yapıyor. Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada bir de özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda. Bunu siyasete dahil etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete dahil etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?'Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak.
Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur. Şimdi oradaki detayla ilgili henüz bir detay maddeler, şu madde şu olacak demiyoruz. Acaba caydırıcılık açısından cezaların arttırılması gerekli mi, değil mi? Bunun çalışmasını yaptık. Tabii bu milletvekillerimizin takdirine sunacağımız husus. Şu fiiller bakımından şu olursa daha iyi olur diyeceğimiz bazı hususlar olabilir. Yani cezaların her maddede arttırılması değil de. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir takım talepleri oldu. İşte Sosyal medyadaki birtakım troll hesaplar, yasa dışı bahisler. Hepsi bunların içerisinde değerlendirilecek konu..."
Son Dakika › Spor › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayları değerlendirirken, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı?
Yıldırım Belediyesi, Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nin ilk etabında 32 liseden 145 takımın katılımıyla bin 308 öğrenciyi bir araya getirdi. Şenliklerde basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, futsal, dart, satranç ve 3x3 basketbol branşlarında müsabakalar düzenlendi.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerin çalınarak internet üzerinden satıldığı iddiasıyla yargılanan 6 sanığın davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, çalınan ürünlerin satışa sunulduğu internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar sonucunda, ürünleri satışa koyan kişilerin Galatasaray Futbol Kulübü'nde çalışan sanıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çalıntı ürünler ele geçirildi ve bu ürünlerin büyük bir kısmının orijinal ve piyasada bulunmayan ürünler olduğu belirlendi. Mütalaada, sanıkların zincirleme şekilde hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Ali Koç'un istifası, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve sözleşme yenilemeleri hakkında da bilgi verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, "O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sorumlu herkesin ceza alması gerektiğini vurgulayarak, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararların önemli olduğunu belirtti.
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