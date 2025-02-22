Adana Açık Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Açık Yarışması Başladı

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği ve 45 sporcunun katıldığı Adana Açık Yarışması, Seyhan Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Başarılı sporcular, gelişim kampına katılma ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme fırsatı elde edecek.

22.02.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Adana Açık Yarışması başladı

ADANA - Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği 'Adana Açık Yarışması' 45 sporcunun katılımıyla Adana'da başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanlığının 2025 yılı faaliyet programında yer alan Adana Açık Yarışması, Seyhan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda başladı. 45 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporcular, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından İstanbul veya Ankara'da düzenlenecek gelişim kampına katılacak. Temmuz ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na da katılacak sporcular, başarılı oldukları takdirde Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Fahrettin Yıldız: "Adana'daki yarışma bizim için çok önemli"

Yarışma öncesi gazetecilere konuşan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Bu yarışmayı 2025 yılında ilk kez Adana'da düzenledik. Çok güzel bir katılım var. Burada seçilecek sporcularımızı gelişim kampına alacağız. Bu işi geliştirmek, doğru temeller üzerine oturtarak tanıtmak istiyoruz. Adana'daki yarışma bizim için çok önemli. Bu daha bölge yarışması. Birkaç ilde daha bölge yarışmalarımızı yapıp Temmuz ayında Türkiye şampiyonamızı yapacağız. Orada başarılı olan gençlerimizi Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasına götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların önünü açmalıyız"

Türkiye'deki birçok ilde kaykay pisti olduğunu ve pist açmaya devam edeceklerini anlatan Yıldız, "Türkiye'deki 81 ilimizde tesis var ancak hepsi standartlara uygun değil. Biz istiyoruz ki bazı iyileştirmeler yaparak bu pistleri standartlara uygun hale getirelim. Gittiğimiz illerde bunu anlatıyoruz. Bütün belediyelerimiz de yaklaşım tarzlarıyla bize katkı sağlıyorlar. Türkiye'de evde hapsolmuş birçok çocuk var. Onların önünü açmak istiyoruz" diye konuştu.

İrem Kocaarık: "Ülkemizi temsil etmek istiyorum"

Yarışmaya katılan 22 yaşındaki İrem Kocaarık, "Kaykay sporuyla ilk kez arkadaşımın babası sayesinde tanıştım. Şimdi hem okuyorum hem de bu sporu yapıyorum. Adana'da bu sporu yapan çok fazla kadın yok. Bende bu yarışmaya bu nedenle katıldım. Dereceye girip ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyorum" dedi.

Yarışlar gün boyu sürecek.

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Yaşam, Dünya, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Açık Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:11:57. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Açık Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.