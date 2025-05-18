Adana\'da Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

ADANA'da Galatasaray taraftarları 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Adana'daki Galatasaray taraftarlarınca coşkuyla karşılandı. Merkez Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda toplanan binlerce sarı kırmızılı taraftar, meşale ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı. Galatasaray taraftarları arasında bulunan birkaç Fenerbahçe taraftarı da, kutlamalarda ezeli rakipleriyle sevindiği göründü. Kentin işlek bulvarlarında araçlarıyla konvoy oluşturan Galatasaray tarafları ise pencereden çıkardıkları sarı-kırmızılı bayrakları sallayıp, korna çalarak şampiyonluğun tadını çıkardı.