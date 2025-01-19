Adana'da Karate Kurtuluş Kupası Sona Erdi - Son Dakika
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Adana'da Karate Kurtuluş Kupası Sona Erdi

6. TÜGVA 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası'nda 2 bin 200 sporcu yarıştı.

19.01.2025 20:43
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Adana'da düzenlenen 6. TÜGVA 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası sona erdi.

Adana, bu yıl 6. gerçekleşen TÜGVA 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası'na ev sahipliği yaptı. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya Azerbeycan, Suriye ve İran başta olmak üzere 25 farklı ilden 2 bin 200 sporcunun katıldı. Üç gün süre organizasyonda sporcular, minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde mücadele etti. 17-19 Ocak 2025 tarihleri arasında sürecek olan organizasyon, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı anısına düzenlendi.

Turnuvanın açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve birçok protokol üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mehteran takımının coşkulu gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici ve eşi, TÜGV Adana İl Başkanı Muhammed Cihat Ünsal ve İl Başkan Yardımcıları, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Karate Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Demir başta olmak üzere çok sayıda protokol katılarak Adana'nın Türk karatesinin uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterirken, sporun dostluk ve kardeşlik köprüleri kurmadaki önemini bir kez daha kanıtladı.

Ayşegül Reyyan Şimşek'e büyük alkış

Açılış töreninde özel sporcu Ayşegül Reyyan Şimşek, sergilediği karate performansıyla büyük beğeni topladı ve izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Vali Köşger: "En iyi olan kazansın"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasında turnuvanın önemine vurgu yaparak sporculara başarılar diledi. Centilmence mücadele edilmesini temenni eden Köşger, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayabaşı: "Gençleri milli ve manevi değerlerle yetiştiriyoruz"

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, organizasyona olan yoğun katılımın mutluluk verici olduğunu belirterek, gençlerin fiziksel ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak için sporun birleştirici gücünden yararlandıklarını ifade etti.

Başkan Taşdemir'den 23 Nisan müjdesi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, bu yıl 23 Nisan Dünya Çocukları Karate Şampiyonası'nın İstanbul'da TÜGVA iş birliğiyle düzenleneceğini duyurdu. Katılımcı tüm sporculara başarılar dileyen Taşdemir, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Maçlar heyecanlı ve çekişmeli geçti

6. TÜGVA 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupasının son gününde ise kategorilerinde kıyasıya mücadele eden sporcuların maçları ise heyecanlı ve çekişmeli geçti. Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Burak Gülmez, Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenap Türkeri, Karate Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ersin Tokkuzun başta olmak üzere protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. 6. TÜGVA 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası pastasının kesilmesi, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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