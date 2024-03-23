Adana\'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kız Voleybolcularla Antrenman Yaptı

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kız voleybolcularla birlikte antrenman yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "Hayallerimiz Renkleniyor" Projesi çerçevesinde liseler arası voleybol turnuvasına katılacak kız voleybol takımının antrenmanına katıldı. Merkez Seyhan İlçesine bağlı Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanda turnuvaya hazırlık yapan kız voleybol takımlarıyla birlikte antrenman yapan polisler hem eğlendi hem de turnuvada yarışacak voleybolculara başarılar diledi.
Turnuvaya katılım sağlayan ve küçük yaşlardan beri voleybol oynadığını ifade eden lise öğrencisi Ecem İşidoğru, "Çocukken kuzenlerim oynarken merak saldım, böylelikle bir kaç kulübe gitmeye başladım. Ardından bir kaç yıl voleybola sakatlıklarımdan dolayı ara verdim. Sakatlıklarım geçince tekrardan voleybola döndüm. Tabi ki ilk başlarda korktum, nasıl bir ortam olduğunu bilmiyordum, alışık değildim. Sonrasında maçlara çıkarak bu korkumu yendim. Kadın milli voleybol takımımızın başarıları tabi ki tüm Türkiye'yi onurlandırdı fakat hayallerim sadece voleybol ile ilerlemek değil aynı zamanda da diş hekimi olmak istiyorum. İlk defa polislerle beraber böyle bir antrenman gerçekleştirdik bu yüzden çok heyecanlandım. Bu turnuva benim spor kariyerim için iyi bir başlangıç oldu, bu yüzden çok mutluyum. Belki bu spor dalında ilerler ve ileride Filenin Sultanları'ndan biri olabilirim" dedi.
Ortaokuldan beri voleybol oynadığını ve o sıralarda hobi olarak oynadığını ifade eden Ecrin Nur Turgut, lise döneminde bu sporu ciddiye alarak okul takımına girdiğini söyledi. Turgut, "İlk başlarda böyle bir başarıyı biz de beklemiyorduk, daha fazla zorlanacağımız bir turnuva olacağını düşünüyorduk. Fakat yaptığımız antrenmanlarla birlikte sahada maça çıktığımızda gücümüzü fark ederek bu başarıların gelmesine sebep olduk. Galatasaray Kulübünde oynaması sebebiyle ve kendisini beğendiğim için benim örnek aldığım kişi İlkin Aydın onu çok seviyorum. Biz burada kazandığımız başarı ile birlikte müdürümüzle de görüştük ve artık bunun gibi salonlarda maçlar yapmaya başladık bizim için çok yararlı bir sonuç oldu. Antrenmanımıza katılan ve bizimle birlikte antrenman yapan polislere de bize bu imkanı sağladıkları için de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Cemre Dilan Polat, Adana Emniyet Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Hayallerimiz Renkleniyor Projesi sayesinde de parkede ilk defa maça çıktıklarını söyleyerek, "Polislerimize bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Üniversitede BESYO okuyup beden eğitimi öğretmenimi olup hocam Murat Mete'nin izinden gitmek istiyorum. Yakın zamanda önemli bir kadın voleybol oyuncusu olan Eda Erdem'in heykeli dikildi, kendisi çok başarılı bir voleybolcu, başarılı bir takım kaptanı. Eğer bizde çok çalışırsak, projelerle birlikte kulüplerimizde devam edersek neden bizim heykellerimizde dikilmesin" dedi.
Antrenmanın sonlarına doğru Filenin Sultanları ile bütünleşen Erik Dalı şarkısı açıldı. Antrenman erik dalı eşliğinde son buldu. - ADANA
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