Adana'da Ücretsiz Boks Eğitimi ile Kadınlara Destek

06.03.2026 11:22
Mehmet Özkaynak, Adana'da kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için ücretsiz boks eğitimi veriyor.

Adana'da 27 yaşındaki spor eğitmeni Mehmet Özkaynak, şiddete karşı kadınların kendilerini savunabilmelerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz boks eğitimi veriyor.

Kentte uzun yıllardır boks eğitimi veren ve çok sayıda sporcu yetiştiren Özkaynak, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Özkaynak, spor salonunu üç aydır haftanın 3 günü kadınlara tahsis ediyor.

Özkaynak, salonunda düzenlediği ücretsiz antrenmanlarla kadınlara temel boks tekniklerini ve savunma yöntemlerini öğretmeye çalışıyor.

Haftada 3 gün eğitim alan Adanalı kadınlar, hem spor yapıp stres atıyor hem de savunma tekniklerini öğreniyor.

"Kadınlara kendilerini nasıl savunacaklarını gösteriyoruz"

Spor eğitmeni Mehmet Özkaynak, AA muhabirine, ücretsiz verdiği eğitimlere kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Şu ana kadar salonunda 20 kadının antrenmanlara katıldığını anlatan Özkaynak, "Günümüzde kadına şiddet olayları çok fazla olduğu için buna bir dur demek istedim. Kadınlarımız kendilerini fiziksel anlamda çok fazla savunamıyor. O yüzden böyle bir projeye adım attım." diye konuştu.

Özkaynak, projesi kapsamında ilk etapta ailesindeki kadınlara ve kız arkadaşına eğitimler verdiğini ifade etti.

Kadınların salondaki antrenmanlar sayesinde kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirten Özkaynak, şöyle konuştu:

"Buraya geldikten sonra kadınların duruşları, düşünceleri değişiyor, öz güvenleri artıyor. Kadınlara kendilerini nasıl savunacaklarını gösteriyoruz. Kadınların spora yönelmesini tavsiye ediyoruz. Artık kadına şiddet olaylarıyla karşılaşmak istemiyoruz ve buna bir son vermek istiyoruz. Bu yüzden herkese sporu öneriyoruz."

"Kendimi savunmayı, ezdirmemeyi öğrendim"

Kadınlardan 29 yaşındaki Emine Öz Coşkun, katıldığı eğitimler sayesinde öz güveninin arttığını dile getirdi.

Her kadının kendini savunmayı öğrenmesi gerektiğini belirten Coşkun, "Çok faydasını gördüm, kendime olan öz güvenim arttı. Aynı şekilde benim gibi birçok kadının da buraya gelip öz güvenlerini kazanmalarını istiyorum. Bu çalışmanın birçok kişiye faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkan Ahı ise antrenmanlar sayesinde kendine daha çok güvendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şiddet gören bir insandım, kendimi savunamıyordum. Buraya geldikten sonra öz güvenimi kazandım, kendimi savunmayı, ezdirmemeyi öğrendim. Bütün kadınların kendilerini savunmalarını isterim."

Kaynak: AA

