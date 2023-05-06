Süper Lig'de bol gollü maç! Düelloyu Adana Demirspor kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Adana Demirspor-Alanyaspor karşılaşması nefes kesti.
Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Üst üste 5. galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 60'a yükselterek 4. sıradaki yerini sağlama aldı.
Alanyaspor, 11. daikada Efthimis Koulouris'in golüyle perdeyi açtı. 18'de Cherif Ndiaye skoru eşitledi. 45'te Belhanda öne geçirdi. İlk yarının sonlarında Efecan penaltıyı gole çevirdi, maç 2-2'ye geldi.
56. dakikada sahneye Yusuf Sarı çıktı, Adana Demirspor yeniden öne geçti. 66'ncı dakikada Younes Belhanda son sözü söyledi.
Adana Demirspor, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik yaşadılar.
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