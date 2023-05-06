Süper Lig'de bol gollü maç! Düelloyu Adana Demirspor kazandı - Son Dakika
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Süper Lig'de bol gollü maç! Düelloyu Adana Demirspor kazandı

07.05.2023 01:15

Süper Lig'in favori takımı Adana Demirspor, 33. haftada misafir ettiği Alanyaspor'u Cherif Ndiaye, Belhanda (2) ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 4-2 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Adana ekibi puanını 60'a yükselterek 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Adana Demirspor-Alanyaspor karşılaşması nefes kesti.

6 GOLLÜ MAÇ

Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Üst üste 5. galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 60'a yükselterek 4. sıradaki yerini sağlama aldı.

PERDEYİ ALANYA AÇTI

Alanyaspor, 11. daikada Efthimis Koulouris'in golüyle perdeyi açtı. 18'de Cherif Ndiaye skoru eşitledi. 45'te Belhanda öne geçirdi. İlk yarının sonlarında Efecan penaltıyı gole çevirdi, maç 2-2'ye geldi.

Süper Lig'de bol gollü çılgın maç! Düelloyu Adana Demirspor kazandı

ŞOV DEVAM ETTİ

56. dakikada sahneye Yusuf Sarı çıktı, Adana Demirspor yeniden öne geçti. 66'ncı dakikada Younes Belhanda son sözü söyledi.

ADANA DEMİR EVİNDE KAYBETMEDİ

Adana Demirspor, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik yaşadılar.

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Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de bol gollü maç! Düelloyu Adana Demirspor kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de bol gollü maç! Düelloyu Adana Demirspor kazandı - Son Dakika
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