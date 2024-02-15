Adana Demirspor, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Adana Demirspor, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Adana Demirspor, pazar günü saat 13.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

15.02.2024 18:10
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Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, pazar günü saat 13.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. - ADANA

Kaynak: İHA

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