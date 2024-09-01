Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Galatasaray'a 5-1 mağlup olan mavi-lacivertliler, Antalyaspor maçının antrenmanına bugün başladı. Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Adana Demirspor, Antalyaspor ile 15 Eylül Pazar günü Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

01.09.2024 17:04
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan mavi- lacivertliler, bugün Antalyaspor maçının antrenmanına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise rejenerasyon çalışması yapıldı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı" denildi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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