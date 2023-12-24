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Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Akintola ve Emre Akbaba'nın attığı gollerle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

Adana Demirspor, Antalyaspor\'u 2-0 mağlup etti
24.12.2023 - 16:59,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada santra vuruşunun ardından topu alan Yusuf Sarı, savunma arkasına sarkan Akintolaya pasını attı. Ceza alanına girip kaleci ile baş başa kalen Akintola vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Michut kendi yarı sahalarından savunma arkasına sarkan Akintolaya havadan pasını attı. Topu kontrol eden Akintola ceza sahası içine kadar girip kaleci ile baş başa kaldı. Sol çaprazdan Akintola şutunu çekerken top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada Bünyamin'in ön direğe ortasında topu savunmadan Semih karşıladı. Semih'in karşıladığı top Kaluzinski'nin önüne düştü. Kaluzinski gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

31. dakikada sol kanatta topu alan Erdoğan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Topa yüksele Van de Streek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarla az farkla direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada sağ kanattan Semih'ten pası alan Akintola topu ceza alanına ortaladı. Herkesi aşan topu diğer kanattan Zeneli kontrol etti. Zeneli altıpas içerisinde ortasını açtı. Gerilerden gelen Emre Akbaba göğsü ile yaptığı dokunuş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Hakemler: Burak Pakkan, Bora Özkara, Esat Sancaktar

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı (Arber Zeneli dk. 39), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdulsamet Burak, Luis Nani, Osman Kaynak, Caner Kaban

Teknik Direktör: Cengiz Hoşfikirer

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan, Ufuk, Kaluzinski, Bytyqi, Van de Streek, Ege, Buksa

Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Sam Andreas Larsson, Ramzi Safuri, Deni Milosevic, Sagıv Shalom Jehezkel, Mustafa Erdilman, Edinaldo Gomes Pereira, Harun Toprak, Emre Uzun

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Akintola (dk. 1), Emre Akbaba (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı Kart: Ege Bilsel (Antalyaspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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