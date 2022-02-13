Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Sakatlığı süren Simon Deli, takımdan ayrı koştu.
Adana Demirspor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'da? Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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