Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maçı Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maçı Sonuçlandı

Süper Lig'in 2'nci haftasında Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

18.08.2024 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer - Manev (Dk. 76 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Dk. 67 Aymbetov), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Yusuf Sarı (Dk. 76 Bünyamin Balat), Yusuf Barasi

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Amir), Olawoyin (Dk. 90+1 Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+1 Minchev), Zeqiri (Dk 76 Emrecan Bulut), Ali Sowe

GOLLER: Dk. 90+8 Yusuf Barasi (P) - Dk. 41 Alikulov, Dk. 74 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Yusuf Sarı, Yusuf Barasi (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

4'üncü dakikada ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlığı kornere çıkardı.

22'nci dakikada sol kanatta Zeqiri'nin diğer kanada aktardığı pasta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28'nci dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

41'inci dakikada Rizespor'da Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarıyı Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

53'üncü dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda Gökhan Akkan topu kontrol etti.

74'üncü dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

83'üncü dakikada Gravillon'un sağ kanattan ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90+6'ncı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Bünyamin Balat ile Amir'in mücadelesinde Bünyamin Balat yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.

90+8'inci dakikada Yusuf Barasi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Çaykur Rizespor, maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Rizespor, Futbol, Çaykur, Adana, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maçı Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:29 Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu Ali Koç’a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay
23:43 Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
23:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Göztepe deplasmanında saldırı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 02:10:50. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maçı Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement