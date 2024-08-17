Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta rakibini 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

17.08.2024 22:54
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahasında Ali Sowe'den aldığı pasla topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez topu konrene çeldi.

14.dakikada Çaykur Rizespor'da savunma arkasına sarkan Ali Sowe, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağı ile düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Deniz Eren Dönmez topu kurtarmayı başardı.

22. dakikada sol kanatta ceza sahası içinde Zeqiri'nin diğer kanada aktardığı topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez topu kornere çeldi.

28. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

41. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direk civarında yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmez, Manev, Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez, Mohammadi, Maestro, Michut, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, Nabil Alioui, Abat Aymbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Abdulsamet Burak, Florent Shehu, Tolga Kalender, Ali Yavuz Kol, Dylan Fougeu

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Amir Hadziahmetovic, Oscar Pinchi, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Martin Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Husniddin Alikulov (dk. 41) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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