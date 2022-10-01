Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu - Son Dakika
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Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu

01.10.2022 20:55

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçında kaçırdığı golün ardından Nijeryalı yıldıza sosyal medyada çirkin ithamlar yapıldı. Eski takımına karşı bilerek gol atmadığı yönünde paylaşımlar yapılan Nijeryalı yıldız karşılaşma içinde gösterdiği performansla ilk yarıda takımının en iyilerinden biri oldu.

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler'de sarı-kırmızılı formayı daha önce giymiş 4 futbolcu ilk 11'de sahaya çıkarken Onyekuru'ya bir pozisyon sonrası sosyal medyada tepki yağdı.

ONYEKURU, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

Mücadelenin 30. dakikasında Belhanda'nın indirdiği topta Muslera ile karşı karşıya kalan Henry Onyekuru, topa iyi bir vuruş yapamayarak Muslera'nın üzerine vurdu. Pozisyon sonrası Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları Nijeryalı futbolcuya çirkin ithamlarda bulundu.

Onyekuru'ya çok çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı ortalığı karıştırdı
Görüntü: Beinsports
Onyekuru'ya çok çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı ortalığı karıştırdı
Görüntü: Beinsports
Onyekuru'ya çok çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı ortalığı karıştırdı
Görüntü: Beinsports
Onyekuru'ya çok çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı ortalığı karıştırdı
Görüntü: Beinsports

ÇİRKİN İTHAMLAR

Henry Onyekuru'nun daha önce Galatasaray forması giymiş olması ve bu sezon Fenerbahçe maçında yaptığı hareketler örnek gösterilirken, Nijeryalı yıldızın bilerek gol atmadığı yorumlarında bulunuldu.

YORUMLAR
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Adana Demirspor, Henry Onyekuru, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu - Son Dakika
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