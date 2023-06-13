Adana Demirspor'da Montella dönemi sona erdi, Sergen Yalçın ile görüşmeler başladı

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi. İtalyan hocanın ayrılığı sonrası Mavi Şimşekler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

SERGEN YALÇIN, ADANA DEMİRSPOR İLE MASADA

Başkan Murat Sancak'ın teknik direktör Montella ile yolların ayrıldığını açıklaması sonrası Adana Demirspor'un gündemine Sergen Yalçın geldi. Adı Fenerbahçe ile anılan deneyimli hocanın, Adana Demir ile ilk görüşmeyi yaptığı iddia edildi.

TFF SEÇİMLERİNİ BEKLİYOR

Sergen Yalçın'ın Adana Demirspor'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı ancak A Milli Takım olasılığı nedeniyle TFF seçimlerinin sonuna kadar süre istediği öne sürüldü.