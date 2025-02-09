Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı - Son Dakika
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Spor

Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı

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Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray karşısında 34. dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, "Kararı başkan aldı, biz sahada kalmak istedik" dedi.

09.02.2025 21:38  Güncelleme: 21:53
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı

"BİZ SAHADA KALMAK İSTEDİK"

Kararın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, açıklamalarda bulundu. Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" ifadelerini kullandı.

Sahadan çekilen Adana Demirspor\'un teknik direktörü topu başkana attı

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Son Dakika Spor Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Şahan Çakır:
    olmayan penaltı pozisyonından hemen sonra çekseydi takımı eyvallah derdik 30 dakika sonra çekilince herkesin aklına neler geliyor neler 200 23 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Herkesi satılmış sanmayın. Adana Demirspor taraftarı Şimşekler açıklama yaptı ve kongre üyesi olduğu FB için TÜRK futboluna zarar vermeyen çalışan şahıslara büyük tepki gösteriyor. 134 11 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Sancak denen adam adana zaten kümede diye mensubu olduğu febeye yaranmak için takımı sahadan zorla çekti. neymiş ali koç satın alamazmış vırt zırt.. bu hareketin adanaya veya başkasına ne yararı oldu açıklayın tff isfamı etti mhk istifa mı etti. çok delikanlıysan ligden çek. 117 17 Yanıtla
  • Osman A:
    Yazık...Bu açıklamayla Şu Cincunluları haksız kazanılan penaltıda bile,haklı duruma çıkarttın 22 75 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beter Olun Adana Boş Takım Umarım Düşersin Karaktersiz Ve Onursuz Takım Az delikanlı Olun 48 31 Yanıtla
    Mehmet null:
    şikesaray delikanlı en azından 0 0
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    telefon lafı dolaşıyor? gerçek mi yalan mı? 69 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN TEKNİK DİREKTÖR FALAN DEĞİLSİN ÇEKMİYORUM DE 52 16 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Adana diyorum bakın demir demiyorum çünkü oünvana laik değiller demir dediğin zaman demir lakabını hak etmesi ona göre durum sergilemesi lazım bu sende FENERBAHÇEnin Hakkını bu takım gasp etmiştir her sene olduğu hibi gine onlar Galatasaraya yardım etmek için böyle davrandılar kahrolsun adana d spor kümeye düşer Bi daha süper lig denen bu rezil ligin yüzünü göremezler inşallah amin amin amin.. 14 37 Yanıtla
  • Apple User:
    Küme düşerken şow yapıyorlar, daha önce maçlarda hakkın yendi çekilmedin, açın bakın, Kadıköy de 0-0 haksız kırmızı kart yediler o zaman neden çekilmedin, kanal kanal geziyor Gs ile ilgili yok diyor 31 0 Yanıtla
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