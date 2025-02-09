Sahadan çekilen Adana Demirspor\'un teknik direktörü topu başkana attı

Sefer tolun:

Adana diyorum bakın demir demiyorum çünkü oünvana laik değiller demir dediğin zaman demir lakabını hak etmesi ona göre durum sergilemesi lazım bu sende FENERBAHÇEnin Hakkını bu takım gasp etmiştir her sene olduğu hibi gine onlar Galatasaraya yardım etmek için böyle davrandılar kahrolsun adana d spor kümeye düşer Bi daha süper lig denen bu rezil ligin yüzünü göremezler inşallah amin amin amin..