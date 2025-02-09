Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.
Kararın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, açıklamalarda bulundu. Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı - Son Dakika
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