Adana Demirspor, Galatasaray Maçından Çekildi

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Adana Demirspor kulübü, ligin 23. haftasında Galatasaray'a karşı oynadığı maçtan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Mavi-Lacivertli kulüp, "Kararımız 4. hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi; ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında Adana Demirspor sahasında konuk olduğu Galatasaray'a karşı verilen penaltının haksız olduğunu belirterek maçtan çekildi. Konuya ilişki açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Kulübü, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmanın 12. dakikasında takımımız aleyhine verilen haksız penaltı kararının ardından Adana Demirspor Kulübü olarak; VAR'ın çağırılması beklendi, VAR'dan çağrılma olmayınca Federasyon Başkanımız aranarak kendilerine sahadan çekilme kararımız bildirildi. Kararımız 4. hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi; ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı. Bu karar; sistematik hale gelmiş bilinçli Hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı Kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir" dedi.

"Hakem kararları, TFF ve MHK karşı yapılan operasyonlardan ibarettir"

Kulüp yaptığı açıklamada, "Son yıllarda olduğu gibi, bu sezon da hakemlerin kararlarına karşı büyük bir sabır göstermemize rağmen; adil olmayan, hatalı ve yanlı kararlar artarak devam etmiştir. Adil olmayan, yanlı ve taraflı Hakem kararları bizlere karşı değil; Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) karşı sistemli şekilde yapılan operasyonlardan ibarettir. MHK ve TFF'ye yönelik bu müdahaleler, Hakem hatalarını olağan bir durum haline getirmiş ve Futbolumuzun temiz kalmasını engellemiştir. Defalarca kez yanlı ve skandal kararların önüne geçilmesine yönelik kulüplerin serzenişleri yok sayılmış, Futbolumuzun adaleti engellenmiş, TFF'ye ve MHK'ye hedef alınan operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bugün de bu operasyonların bir tanesini yaşadık" dedi.

"Metin Öztürk ve Okan Buruk'u şiddetli şekilde kınıyoruz"

Adana Demirspor açıklamasında "Bugün yaşananlar, yalnızca Adana Demirspor'un değil, Türk Futbolunun geleceğinin nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin açık bir göstergesidir. Bugün aldığımız bu kararın, Galatasaray Kulübüne ve camiasına yönelik olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Galatasaray gibi büyük bir Kulübün, maçın 12. dakikasında "kasten ayağını takarak" verilen bir penaltı kararına ihtiyacı olmadığı açıktır. Böylesine skandal kararlar, futbolun rekabet ruhuna ve adalet ilkesine ağır darbe vurmaktadır. Tüm bu düşüncelerimize ve yaklaşımımıza rağmen Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonrası açıklamalarını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna bildiririz" sözleriyle devam etti.

"Metin Öztürk, haddini aşmıştır"

Mavi-lacivertli kulüp açıklamanın devamında, "Metin Öztürk'ün "Çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler Kabul ediyorum bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı" gibi cümleleri kastını aşmış ve bir takımın iç işleyişine karışma cüretini göstererek haddini de aşmıştır. Fatih Terim'den sonra Galatasaray tarihine ismini altın harflerle yazdırmasını beklediğimiz Okan Buruk Hoca'nın ise futbolcumuza karşı kendisine yakışmayan hareketlerle, adeta futbolcumuzu azarlayan tavırlarıyla talimat verircesine dikkat çeken jest ve mimikleri centilmenlikten uzak ve sportifliğe aykırı görüntüler sergilemiştir. Okan Buruk'u bundan sonraki süreçte sahalarda beden diline dikkat etmeye ve herkesin sevgisini kazanmaya davet ediyoruz. Bugünkü maç sonrası Galatasaray Kulübü'nden beklentimiz şu olurdu: Galatasaray Kulübü'nün haksız bir penaltıya ihtiyacı olmadığını, bu anlamda böyle bir penaltıya mahal veren hareketlerinden sonra tiyatrocu futbolcularına ceza vererek kadro dışı bıraktıklarını açıklamalarını beklerdik. Böyle bir tutum ile tüm futbol dünyası tarafından ayakta alkışlanabilirlerdi. Ayrıca hem Öztürk hem de Buruk'un, adeta mavi boncuk dağıtırcasına üstten bir bakış açısı ile Adana Demirspor taraftarları ve futbolcularına yönelik söylemlerini samimi bulmuyoruz. Adana Demirspor kurulduğu tarihten itibaren hem taraftarı, hem futbolcuları hem de yönetimi ile bir bütün olarak dik duruşu ile tüm haksızlıkların karşısında durmuştur. Adana Demirspor toplumsal ve sosyal olaylarda haklının yanında yer alarak her dönemde gündemde olmuştur. Adana Demirspor'un bugün bulunduğu duruma dikkat çekerek, Adana Demirspor'un bir oyunun içinde olduğunu ima etmek Galatasaray gibi güzide bir takımın yöneticilerine yakışmamıştır. Galatasaray yönetiminin bu talihsiz söylemlerini bir kez daha kınıyor, tekrarlanmaması hususunu temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak açıklamada, "Kulübümüz, Türk Futbolunun içine sürüklendiği bu çarpık düzenin bir parçası olmayı reddetmektedir. MHK ile TFF'yi yıpratmaya yönelik müdahalelerin durdurulmasını talep ediyoruz. Haksızlığa, adaletsizliğe ve sistematik yanlışlara boyun eğmeyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Aldığımız bu kararın bir MİLAT olmasını; haksızlıkların artık son bulmasını temenni ediyoruz. Kulübümüz ve Camiamız ile ilgili verilecek her türlü cezaya razı olduğumuzu belirtir; Türk Futbolunun temiz, adaletli ve onurlu mücadelelerin olduğu yeşil sahalara kavuşmasını dileriz. Hak edenin kazandığı, adaletin hüküm sürdüğü bir düzen kurulana kadar mücadelemiz sürecektir! Türkiye Futbol Federasyonu ve Kurullarına ise tavsiyemiz şudur: Bu yapı ile mücadele etmek sizin görevinizdir. Kurul üyeleri bu görevinizi sonuna kadar yerine getireceğiniz inancı ile sizleri yönetime getirmiştir. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek Türk Futboluna, bu ülkeye ve sizlere oy verenlere borcunuzdur. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğinize ve bu mücadeleden kaçmayacağınıza inanmak istiyoruz" sözlerine yer verildi. - ADANA