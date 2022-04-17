Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Vincenzo Montella: Kırmızı karttan sonra oyunun gidişatı farklı bir yere gitti

Ümit Şengül: Ligin ikinci yarısında inanılmaz bir performans ortaya koyan Kasımpaşa var

"Sami hoca takıma nasıl dokunacağını biliyordu"

"Umut gol krallığını kovaladığı için Muleka böyle bir hareket yaptı"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Balotelli'nin gördüğü kırmızı kartın ardından oyunun gidişatının değiştiğini ifade eden Vincenzo Montella, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak zor oluyor. Maçın gidişatında da performansına da bakınca, güzel anlar yaşamadık. Bazı pozisyonlarda rakip de bizden önce değerlendirdi pozisyonları. Kırmızı karttan sonra oyunun gidişatı farklı bir yere gitti. Risk almaya çalıştık ama bizim için üzücü bir performanstı. Sezon başında bu noktalara geleceğimizi söylesek kimse inanmazdı ama buraya geldik ve son haftalarda istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"SON MAÇLARDA POZİSYONLARA GİREN AMA DEĞERLENDİREMEYEN BİR TAKIM VAR" Son maçlarda pozisyon bulmakta sıkıntı yaşamadıklarını ancak bu pozisyonları değiştiremediklerini belirten Montella, "Bu maçla ilgili konuşacaksak pozisyon üretme konusuna hak veriyorum. Ama diğer maçlarda aynısını söyleyemem. Başakşehir 'i yendik ve onlar ilk 2'yi zorlamak için bir kadro kurdular. Hatayspor ile de berabere kaldık ve performansa baktığınızda galibiyeti hak eden taraftık. Bu maçtan önce de Altay 'ı yenerken ilk yarıda muazzam bir performans ortaya koyduk. O yüzden bu maçta istediğimizi alamadık. İçeride ya da dışarıda oynamak fark etmiyor. Son maçlarda pozisyonlara giren ama değerlendiremeyen bir takım var. Şanssızlık ve kalecilerin iyi kurtarışları ortaya çıktı. Bugün de 10 kişi kalmadan önce şanslar bulduk ama rakibin kalecisi iyiydi. Şansları değerlendiremedik. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarıda da bulduğumuz fırsatlar vardı. Akintola'nın bir şutu vardı ve onu da çıkardı" şeklinde konuştu."SADECE İYİ BİR PERFORMANS YETMEYECEK"Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili düşünceleri sorulan İtalyan teknik adam, "Aslında Trabzonspor'a karşı bugünkü performansın tam tersini göstermemiz lazım. Kendimizi motive etmeyeceğiz zaten motive olmalıyız. Sadece iyi bir performans yetmeyecek, daha da fazlasına ihtiyacımız olacak" dedi.ÜMİT ŞENGÜL: LİGİN İKİNCİ YARISINDA İNANILMAZ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYAN KASIMPAŞA VARKarşılaşmanın başından sonuna kadar üstün olan taraf olduklarını söyleyen Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Maçı kazanmak istiyorduk. Maçın başından sonuna üstün olduğumuzu düşünüyoruz. 11'e 11 oynarken 2 gol bulduk. Rakip takımdan 1 oyuncunun atılmasıyla aradaki fark daha da açıldı. İnisiyatifi tamamen elimize aldık ve çok pozisyon ürettik. Farklı kazandık. Ligin ikinci yarısında inanılmaz bir performans ortaya koyan Kasımpaşa var. Futbolcularımız her türlü övgüyü hak ediyorlar. İnşallah kalan 5 maçta maksimum puan alarak ligi iyi noktada bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte hedefimizi başkanımız belirleyecek" ifadelerini kullandı."SAMİ HOCA TAKIMA NASIL DOKUNACAĞINI BİLİYORDU"Teknik direktör Sami Uğurlu'nun yakalanan başarı da büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Şengül, sözlerini şöyle sürdürdü: "2-3 yıldır yardımcı antrenördü ve oyuncu grubunu yakından tanıyordu. Kendisi takıma nasıl dokunacağını biliyordu ve bu hamleleri yaptı, bu noktaya geldik. Özverili çalışıyor, bütün günü takıma ayırıyor, oyuncularıyla ilişkileri çok iyi. Başarının sebepleri çok çalışma ve oyuncularla olan diyalog.""UMUT GOL KRALLIĞINI KOVALADIĞI İÇİN MULEKA BÖYLE BİR HAREKET YAPTI"Karşılaşmanın 72'nci dakikasında kazanılan penaltı atışında Muleka'nın topu Umut Bozok 'a vermesi sorulan Şengül, sözlerini şöyle noktaladı:

"Takımda inanılmaz bir arkadaşlık var. Birbirine destek olmaya çalışan bir ekip. Pozisyonda Muleka topu Umut'a uzattı ve kullanmasını istedi. Umut gol krallığını kovaladığı için Muleka böyle bir hareket yaptı. Kendisine de bu ince davranışı için teşekkür ediyoruz."