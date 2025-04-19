Adana Demirspor, Trabzonspor\'a 1-0 Yenildi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele eden bir oyuncu grubunun olduğunu belirterek, "Pazartesi günkü Eyüpspor maçının ardından kendi ayarlarımıza dönmemiz gerekiyordu. Aslında bizim oyuncularımız genç, potansiyelli ve milli takımlara giden, yurt dışından takip edilen oyuncular. Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Topa sahipken yapmamız gereken, bulduğumuz pozisyonları daha net kullanmaktı. Son dakikada Arda'nın bir pozisyonu vardı. Müsabakalardan ve skordan bağımsız bir şekilde oyuncularımızı kazanabiliriz" diye konuştu.

'TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Eksik noktaları sezon sonuna kadar geliştirip, gelecek sezonla alakalı plan yapacaklarını kaydeden Avcı, "Kalan maçlarda da bu şekilde devam edersek; hem oyun hem de kulübün beklentileri adına, üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca stattaki seyircilere iyi futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Onların desteği, bizim için çok önemli. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Onların kırılgan yapısına en büyük destek stada gelen taraftarlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE: İHTİYACIMIZ OLAN 3 PUANI ALDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, olumlu olan tek şeyin alınan 3 puan olduğunu belirterek, "İhtiyacımız olan bir 3 puanı aldık. Karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Oyunun tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha güvenli, daha sorumluluk alan bir tarzda oynamamız gerekiyordu. Bugün benim adıma olumlu olan tek şey 3 puan oldu. Rakibimizi de tebrik etmek lazım. Gençlerle beraber gayet iyi bir mücadele sergilediler. Önümüzde sezonun en zor maçlarından biri, kupa maçı var. Ona dönmemiz lazım. Folcarelli'nin bir sakatlığı var, onu kaybettik galiba. Nwakaeme önümüzdeki maçta bizimle olacak" dedi.