Adana Demirspor'un En Kötü Sezonu - Son Dakika
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Adana Demirspor'un En Kötü Sezonu

Adana Demirspor\'un En Kötü Sezonu

Adana Demirspor, bu sezon 6 maçta sadece 1 puan toplayarak ligin son sırasında yer alıyor.

23.09.2024 14:58
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Adana Demirspor'un Süper Lig'de en kötü sezonu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, - SÜPER Lig'e olan 26 yıllık hasretini sonlandırırak 2021-2022 sezonunda ligde mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, son 4 sezonun en kötü başlangıcını yaşıyor. Mavi-lacivertliler, topladığı 1 puanla ligin dibine demir attı.

26 yıllık hasretini sonlandırıp, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, en kötü sezonunu yaşıyor. 4 sezondur Süper Lig'de mücadele veren mavi-lacivertliler, 6 maçta 5 gol kaydedip, kalesinde 14 gol gördü. Adana temsilcisi, topladığı 1 puanla ligin dibinde yer alıyor. Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı mevcut kadroyu korumaya çalışan ancak kayıplar yaşayan Adana Demirspor, 6 maç oynamasına rağmen henüz 3 puanla tanışamadı. 2021-2022 sezonunda 6 maçlık seride 8 gol kaydeden, kalesinde 11 gol gören ve 6 puan toplayan mavi lacivertli takım ligde 9'uncu; 2022-2023 sezonunda bu süreçte 13 gol atarken kalesinde 9 gol görmüş ve 13 puan toplayarak ligde 4'üncü sırada yer almıştı. Adana Demirspor, geçen sezon ise 6 maçlık seride 14 kez rakip fileleri havalandırırken 8 golü ise kalesinde gördü. Adana Demirspor, bu zaman diliminde 11 puan toplayıp ligde 12'nci sırada yer almıştı.

GENÇ KALECİYLE MÜCADELE ETTİ

Bu sezon 6 maçlık seride ligin dibine demir atan Adana Demirspor, henüz 2 gün önce 16 yaşına giren kaleci Deniz Eren Dönmezer ile lige başlangıç yaptı. Ligin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı, daha sonra Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Galatasaray mücadelelerinde forma giyen Dönmezer, kalesinde 10 gole engel olamadı. Genç file bekçisi, Galatasaray ile oynanan ve 5-1'lik sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından yedeğe alındı. Deniz Eren'in yerine Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında Vedat Karakuş eldiven giydi. Karakuş, iki maçta kalesinde 4 gol gördü. Adana Demirspor, bu maçlarda puan toplayamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un En Kötü Sezonu - Son Dakika

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