Adana Demirspor\'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

'Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak serbest bırakıldı. 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Murat Sancak, avukatlarının nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında tahliye edildi.
Tahliye sonrası ailesi tarafından karşılanan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadelerini kullandı.
Sancak, geride bıraktığımız günlerde bir mektup yazmış ve suçlamaları kabul etmemişti. Murat Sancak yazdığı mektupta, "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım. Kalbim her daim sizlerle.' demişti.
