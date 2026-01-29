Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu - Son Dakika
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

29.01.2026 20:01
Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye oldu. Yaklaşık bir aydan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Sancak, avukatlarının nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında tahliye edildi.

MURAT SANCAK TAHLİYE OLDU

Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak serbest bırakıldı. 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Murat Sancak, avukatlarının nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında tahliye edildi.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tahliye sonrası ailesi tarafından karşılanan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

MEKTUP YAZARAK SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Sancak, geride bıraktığımız günlerde bir mektup yazmış ve suçlamaları kabul etmemişti. Murat Sancak yazdığı mektupta, "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım. Kalbim her daim sizlerle.' demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vedat Nalbant Vedat Nalbant:
    Murat Bey biz sizden razıyız sende bizden razı ol yüreği büyük insan mutlu ol hep 4 41 Yanıtla
  • Musa Yüce Musa Yüce:
    kimse görmeden 35 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    paranın gücü 28 2 Yanıtla
  • rahmiisikrota_ rahmiisikrota_:
    bu nasıl bir hukuk sistemi arkadaş bir insanı ceza evine koymak bu kadar kolay mı suçluysa bunun yatarı bir ay mı bir ay sa hapis olmamalı bu nasıl bir durum 3 cü dünya ülkesinde böyle bir şey yok 28 1 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    SUÇ YOKSA NEDEN BİR AY YATTI? DEMEK SUÇ OLUŞMAMIŞ .O ZAMAN TUTUKSUZ YARGILANSAYDI ..MAĞDUR OLMAYACAKTI. 11 2 Yanıtla
