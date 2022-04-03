Adana Demirspor, yarın Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Adana Demirspor, yarın Hatayspor'a konuk olacak

03.04.2022 09:26
Adana Demirspor, yarın Hatayspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde 48 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 47 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Yunus Akgün, kart cezası nedeniyle Hatay ekibi karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

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