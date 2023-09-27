Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme: 27.09.2023 21:42

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen yıldız futbolcu Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk eden Adana Demirspor'da ilk yarıda bir çarpışma yaşayan Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Belhanda, oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

YUSUF ERDOĞAN OYUNDA

Karşılaşmanın ilk yarısında ağları sarsan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluşun haberine göre, Belhanda baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sahanın yıldızıydı! Younes Belhanda, hastaneye kaldırıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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