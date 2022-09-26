Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adana spor haberleri... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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