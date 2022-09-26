Adana spor haberleri... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Adana spor haberleri... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

26.09.2022 20:40
Adana spor haberleri... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Adana haberler: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana spor haberleri... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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