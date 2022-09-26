Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Adana spor haberleri... Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika