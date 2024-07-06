Adanalılar EURO 2024 çeyrek final maçını dev ekran karşısında takip etti

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Adanalılar A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final maçını dev ekran karşısında takip etti. Futbolseverler 'bozkurt selamı' yaparak maçı izledi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde Almanya'nın Berlin kentinde Hollanda ile karşılaşıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi milli maç heyecanı öncesinde merkez Seyhan ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Meydanı'na dev ekran kurdu. Adanalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Adanalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti. Bazı futbolseverler 'bozkurt selamı' yaparak maçı izledi. - ADANA